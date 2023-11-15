Обкладинка для книги

$50
Верстка полиграфииЗакрыт6 заявок37 просмотров
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Я шукаю ілюстратора для обкладинки книги.

Потрібен дизайн обкладинки для книги в жанрі хорор.

Терміни: до 06.12. з правками, до 01.12. проект

Детальніше ТЗ і описи складу в особисті повідомлення.

месяц назад
Tremin
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
18 часов назад