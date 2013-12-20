Отрисовка графиков

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Завершен6 заявок202 просмотра

Отрисовать в векторе несложные графики - по типу инфографики. По количеству 4 графика. Задача обсолютно не сложная, но сроки на сегодня. Кто свободен оставляйте пожалуйста свое предложение. Оплата через платежную систему вебмани в рублях.Спасибо.

11 лет назад
mizeri07
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад
$20
1 день
Хороший исполнитель! Рекомендую!
Сотрудничеством доволен, с оплатой проблем нет. Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад
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Верстка полиграфии

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