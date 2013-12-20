Добрый день! нужен проект НГ открытки, который можно будет самостоятельно распечатать. Видим его так: половинка А4 (альбомная), сложенная пополам. Внутри пожелания.. Снаружи - новогодняя картинка, например ...
Отрисовка графиков
Отрисовать в векторе несложные графики - по типу инфографики. По количеству 4 графика. Задача обсолютно не сложная, но сроки на сегодня. Кто свободен оставляйте пожалуйста свое предложение. Оплата через платежную систему вебмани в рублях.Спасибо.
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