Отрисовка иллюстраций для календаря

Ежедневник рассчитан на творческую аудиторию с ориентацией на достижение результатов. Переработка дизайна ежедневника: 14 страниц Исходники есть только в INDD Изменение верстки блоков информации на страницах. Страницы (структуру, цветность, стилистику) нужно будет переработать согласно ТЗ (описанию по правкам). Хочется видеть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для годового календаря футбольного клуба, формат А3
12 листов - месяцев + обложка.
Из имеющихся фотографий футболистов и моментов игры отрисовать иллюстрации в духе советского плаката.
Далее нужно все сверстать с календарной сеткой и футбольными слоганами.
Указывайте стоимость и сроки.
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