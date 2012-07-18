Постер для серии вечеринок

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок117 просмотров

Необходим постер для серии вечеринок связанный с House (Tech House, Tribal House, Deep House) музыкой.

Постера должен быть выполнен в стиле постеров к фильмам. Желательно использовать элементы стиля 3D.

Основная информация - это ДАТА, МЕСТО, Название, Время начала

Рабочее название вечеринок "Breath Deeper"

Свободная дата (пока любая)

Логотип места (пока любой)

Вход свободный

Снизу должно быть место под логотипы спонсоров и партнеров.

13 лет назад
antonoff
Антон 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров