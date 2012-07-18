Сделать визитку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт36 заявок393 просмотра

Визитка будет на прозрачном пластике. Что то типа: http://vals.net.ua/wp-content/uploads/2010/04/73.jpg

Должен быть логотип, ФИО, телефон, почта - и блок с QR кодом - с этими данными

Стильно, красиво.

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13 лет назад
allseo
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5 месяцев назад

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