Есть текст в печатном виде 3 странице A4 (текст уде набран). К нему необходимо нарисовать примерно 16-20 схематичных рисунков. Половина из них однотипные (копируются и немного дорабатываются). Расставить их по тексту. Места для рисунков ...
Сделать визитку
Визитка будет на прозрачном пластике. Что то типа: http://vals.net.ua/wp-content/uploads/2010/04/73.jpg
Должен быть логотип, ФИО, телефон, почта - и блок с QR кодом - с этими данными
Стильно, красиво.
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