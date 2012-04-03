Есть 2 страницы, на них есть текст и рисунок цветника вместе с его схемой. Нужно красиво (не аляписто, а современно!) их сверстать. Вкладываю страницы. На них – слова и рисунок, которые должны быть в готовом варианте, ...
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Здравствуйте.
Требуется разработать дизайн визитки.
На Визитки будет
Ф.И.О.и контакты, а именно Телефон, E-mail, Skype и Сайт.
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