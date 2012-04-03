Разработать дизайн визитки

$5
Верстка полиграфииЗакрыт10 заявок160 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется разработать дизайн визитки.

На Визитки будет

Ф.И.О.и контакты, а именно Телефон, E-mail, Skype и Сайт.

Оплата Qiwi 150 рублей

12 лет назад
denchik13
Даниил 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
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