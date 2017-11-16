Верстка каталога, A3

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен14 заявок209 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сверстать макет каталога и подготовить его к печати.

Формат макета — А3, двусторонний, по две страницы на каждой стороне.

Стиль спокойный, современный.

Выполнить задание нужно только в Иллюстраторе или Индизайне.

Срок на выполнение — неделя.

Для примера есть старый черновой вариант.

Важно сохранить разбивку продукции по категориям.

8 лет назад
pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$30
5 дней
Спасибо! Работа сделана качественно, в срок и без лишних вопросов.
Рекомендую как ответственного заказчика. Подробное ТЗ, моментальная оплата

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад