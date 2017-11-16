Верстка каталога, A3

Здравствуйте!

Нужно сверстать макет каталога и подготовить его к печати.

Формат макета — А3, двусторонний, по две страницы на каждой стороне.

Стиль спокойный, современный.

Выполнить задание нужно только в Иллюстраторе или Индизайне.

Срок на выполнение — неделя.

Для примера есть старый черновой вариант.

Важно сохранить разбивку продукции по категориям.