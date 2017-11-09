Дизайн: 1 купон (А-7, 2 стороны), 1 листовка (А-7, 1 сторона)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен16 заявок227 просмотров

Требуется дизайн 1 купона (2 стороны) и 1 листовки (1 сторона) форматов А-7 под печать.

Бриф с текстовым наполнением и палитрой цветов предоставлю после договоренностей.

8 лет назад
chkandv
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

olga_ks
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
17 часов назад
8 лет назад
$25
2 дня
Качественно и быстро. Деловой подход. Рекомендую!
Сотрудничество прошло без лишних вопросов, оплата без задержек. Спасибо за заказ )

Заявки фрилансеров

olga_ks
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
17 часов назад
8 лет назад
ТОП-5
Верстка полиграфии