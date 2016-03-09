Верстка винной карты

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт1 заявка80 просмотров

Добрый день, Татьяна!

Меня тоже зовут Анна и мне нужно сверстать заново винную карту, стилистика и дизайн те же, нужно только поменять текст, наименования и цены, они все прописаны в экселевском документе, сколько это займет по времени и сколько стоит 1 лист.

Спасибо!

9 лет назад
anna_denishik
Анна 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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