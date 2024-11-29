Требуется видеомонтажер для создания Reels по четкому техническому заданию. Необходимо соблюдать указания по музыке, сценарию и тексту для субтитров. Умение проверять звук, выравнивать горизонт и удалять шумы обязательно. Работа удаленная, предоставляется подробное описание рабочего процесса.
Монтажер рилс
Я ищу креативного монтажера с чувством юмора для работы над проектом по созданию рилс для канала, посвященного бизнесу и личностному росту.
Задача заключается в монтаже рилс из подкастов с динамичным и юмористическим подходом, а также сборке рилс по смысловым отрезкам.
Необходимо наличие портфолио работ и знание трендов Instagram.
Работа удаленная на фрилансе с целью создания 100 рилс и возможностью full-time сотрудничества.
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