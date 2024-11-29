Я ищу креативного монтажера с чувством юмора для работы над проектом по созданию рилс для канала, посвященного бизнесу и личностному росту.

Задача заключается в монтаже рилс из подкастов с динамичным и юмористическим подходом, а также сборке рилс по смысловым отрезкам.

Необходимо наличие портфолио работ и знание трендов Instagram.

Работа удаленная на фрилансе с целью создания 100 рилс и возможностью full-time сотрудничества.