Монтажер рилс

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка18 просмотров

Я ищу креативного монтажера с чувством юмора для работы над проектом по созданию рилс для канала, посвященного бизнесу и личностному росту.

Задача заключается в монтаже рилс из подкастов с динамичным и юмористическим подходом, а также сборке рилс по смысловым отрезкам.

Необходимо наличие портфолио работ и знание трендов Instagram.

Работа удаленная на фрилансе с целью создания 100 рилс и возможностью full-time сотрудничества.

ReelsМонтаж видеороликовСоздание рилсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад