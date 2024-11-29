Создать тикток на нейросети

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок41 просмотр

Хочу свой тик ток.

Для этого нужен персонаж созданный нейросетью, который будет играть основную роль и декламировать текст, написанный мной.

Создание сюжета и ролика с монтажом.

ЗП сдельная за каждый ролик. Сумма обсуждается с исполнителем.

Анимация персонажейМонтаж видеороликовНейросетиСоздание видео
5 месяцев назад
VladimirLEV
Владимир 
37 лет
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Богдан
 
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