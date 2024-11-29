Хочу свой тик ток.

Для этого нужен персонаж созданный нейросетью, который будет играть основную роль и декламировать текст, написанный мной.

Создание сюжета и ролика с монтажом.

ЗП сдельная за каждый ролик. Сумма обсуждается с исполнителем.