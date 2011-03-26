Нужен оператор

Мне нужны видеооператоры без опыта работы, которые хотят наработать опыт работы на спортивной съёмке, движущихся объектов съемки в тяжёлых условиях, оператор нужен на постоянной основе. Предпологаемая оплата 1000- 1500 за рабочий день. Работа не каждый день, граффик оговаривается. Предложение срочное.Работа в районе ст.М Тушино, в дневное время, в тяжёлых съёмочных условиях. Модель работы накатана, придумывать ничего не нужно, всё накатано, только физический труд и отработка мастерства. С мастерством, возможно увеличение оплаты. Аппаратура конторская. Звонить срочно, начало работы уже вчера, подходящего специалиста - уже завтра.

Ваши напыщенные отзывы оставляйте при себе, люди работают и довольны... Конкретные предложения жду на почту [email protected]

Да, и ещё.... Я не разделяю москвичей на украинцев и молдован... Мне нужен работник...