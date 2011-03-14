Специалист по Particles

Для срочной работы в короткие сроки нужен специалист умеющий грамотно работать с системами частиц

Trapcode Particular, Trapcode Form и так далее.

Заявки принимаются от тех кто реально знает предмет

и сможет в короткие сроки 3-4 дня зделать необходимый объем работы в разрешении -2048x1152px /25fps.

И естественно только от людей у которых есть в портфолио подобные работы.