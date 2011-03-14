Специалист по Particles

В удаленную развивающуюся веб-студию требуется: удаленный web video специалист. навыки выполнения похожих работ http://www.templatemonster.com/after-effects-intros/31942.html у нас направление новое, работаем более полугода, при консалтинговой компании работающей на B2b с корпоративными клиентами, имеем постоянные заказы на сайты Требования: опыт работы от ...
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Для срочной работы в короткие сроки нужен специалист умеющий грамотно работать с системами частиц
Trapcode Particular, Trapcode Form и так далее.
Заявки принимаются от тех кто реально знает предмет
и сможет в короткие сроки 3-4 дня зделать необходимый объем работы в разрешении -2048x1152px /25fps.
И естественно только от людей у которых есть в портфолио подобные работы.
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