В удаленную развивающуюся веб-студию требуется:

удаленный web video специалист.

навыки выполнения похожих работ http://www.templatemonster.com/after-effects-intros/31942.html

у нас направление новое, работаем более полугода, при консалтинговой компании работающей на B2b с корпоративными клиентами, имеем постоянные заказы на сайты

Требования:

опыт работы от 1 года,

ответственность,

наличие портфолио,

Постоянно быть на связи(icq, скайп, телефон и т.д)

Условия: оплата по проектно после сдачи заказа.

Надеюсь что вы вольетесь в наш дружный коллектив.