Видеомонтажер

ВидеомонтажЗакрыт5 заявок218 просмотров
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Требуется видеомонтажер на постоянную основу в г.Челябинске, клепать несложные ролики для рекламы. За подробностями в личку.

13 лет назад
franc_D
Денис 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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