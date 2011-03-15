Видеомонтажер

Вот что мы ожидаем от человека которые, возьмет на себя развитие нашего Интернет канала на Youtube: Название должности: руководитель канала. Обязанности: проведение интервью, видео съемка, монтаж роликов, выезд на объекты и съемка. Работа с разными видео редакторами. ...