Требуется монтажер для создания короткого видео-контента (Reels) из материалов о путешествиях и подкастах. Необходимы навыки легкого монтажа и добавления субтитров после одобрения. Ожидается создание рилсов раз в неделю. Идеальный кандидат - креативный и увлеченный видео.
Переделать видеоролик
Требуется переделать короткий ролик,
подставить на него мои контакты и убрать фрагмент озвучку фирмы
https://drive.google.com/file/d/1KW67x4IGC5h32V6sPcWUpSN76ZF0xw_1/view?usp=sharing
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