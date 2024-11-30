Переделать видеоролик

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Закрыт7 заявок33 просмотра

Требуется переделать короткий ролик,

подставить на него мои контакты и убрать фрагмент озвучку фирмы

https://drive.google.com/file/d/1KW67x4IGC5h32V6sPcWUpSN76ZF0xw_1/view?usp=sharing

Редактирование видео
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scalex
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