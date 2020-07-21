Описание. Есть проект с музыкальными новостями. Необходимо сделать для него видео заставку с музыкальным фоном. Длительность - 3-5 секунд.
Раскрутить видео ролик
Раскрутить видеоролик в ютуб
Ролик
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