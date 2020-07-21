Сделать видео заставку для канала

Ищем видеографа-девочку, которая прям будет ходить за нами и снимать всё, что мы скажем. Желательно, чтобы это была девочка и симпатичная, чтобы её тоже можно было использовать в кадре, если надо презентовать какую-то услугу, бизнес, ...