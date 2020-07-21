Сделать видео заставку для канала

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт32 заявки1030 просмотров

Описание.

Есть проект с музыкальными новостями.

Необходимо сделать для него видео заставку с музыкальным фоном.

Длительность - 3-5 секунд.

5 лет назад
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