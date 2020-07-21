Сделать видеоролик из предоставленных футажей
Копирайтер для голосовой озвучки видео рекламы на Youtube
Текст для рекламного видео ролика юридических услуг
Тематика: открытие компаний и ликвидация компаний
Видео: будет состоять из нескольких видео футажей и наложение инфографики. В кадре не будет конкретного говорящего лица. Озвучка видео производиться закадровым голосом.
Длительность: 30 секунд и 1 минута
Язык: русской
Площадка: видео будет рекламироваться Youtube - на каналах про бизнес и предпринимательство.
Рекламируем юридические услуги компании: регистрация компании разных форм собственности, регистрация предприятия с иностранными инвестициями в Украине, ликвидация компании, купля-продажа готового бизнеса, регистрация торговых марок и лицензии.
В 30 секундном видео в тексте можно обобщить все услуги “открытие компаний и ликвидиция компаний”, а в видео на 1 минуту уже рассказать подробно.
Информация о компании, вы сможете найти на сайте. Она больше общая и делали ее очень давно, ее стоит подкорректировать ее под рекламу этой услугу.
https://facebook.com/splawoffices.com.ua
Важно!
Первые 3 секунды видео. Именно они являются решающими досмотрит ли пользователь рекламный ролик до конца или до выполнения целевого действия.
Поэтому, они должны быть яркими, громкими и привлекающими внимание. Первая фраза очень важна.
Призыв. В конце ролика должен быть призыв к совершению целевого действия - переходи по ссылке, чтобы получить бесплатную консультацию. Мы тебе перезвоним в течении 5 минут.
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