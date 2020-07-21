Копирайтер для голосовой озвучки видео рекламы на Youtube

Текст для рекламного видео ролика юридических услуг

Тематика: открытие компаний и ликвидация компаний

Видео: будет состоять из нескольких видео футажей и наложение инфографики. В кадре не будет конкретного говорящего лица. Озвучка видео производиться закадровым голосом.

Длительность: 30 секунд и 1 минута

Язык: русской

Площадка: видео будет рекламироваться Youtube - на каналах про бизнес и предпринимательство.

Рекламируем юридические услуги компании: регистрация компании разных форм собственности, регистрация предприятия с иностранными инвестициями в Украине, ликвидация компании, купля-продажа готового бизнеса, регистрация торговых марок и лицензии.

В 30 секундном видео в тексте можно обобщить все услуги “открытие компаний и ликвидиция компаний”, а в видео на 1 минуту уже рассказать подробно.

Информация о компании, вы сможете найти на сайте. Она больше общая и делали ее очень давно, ее стоит подкорректировать ее под рекламу этой услугу.

https://splawoffices.com.ua

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Важно!

Первые 3 секунды видео. Именно они являются решающими досмотрит ли пользователь рекламный ролик до конца или до выполнения целевого действия.

Поэтому, они должны быть яркими, громкими и привлекающими внимание. Первая фраза очень важна.

Призыв. В конце ролика должен быть призыв к совершению целевого действия - переходи по ссылке, чтобы получить бесплатную консультацию. Мы тебе перезвоним в течении 5 минут.