Редактировать ролик в after effects

ВидеомонтажЗакрыт8 заявок245 просмотров
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Есть небольшой ролик в After Effects - 1,26 мин. Ролик в нынешнем его состоянии можно смотреть тут: https://drive.google.com/file/d/0B7DMnj8AUY9KMmdCVmZzNkNoOUk/edit?usp=sharing. Нужно его отредактировать - изменить шрифты подправить эффекты, заменить логотип и наложить звук, сохранить хронометраж, плюс еще мелкие правки.

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10 лет назад
bebkozen
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
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