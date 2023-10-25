Создание видео ролика

ВидеомонтажЗавершен1 заявка1 просмотр
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Необходимо сделать рекламный видео ролик для интернет магазина длинной не более 35 секунд.

3 месяца назад
Dmitry-D
Дмитрий 
47 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
$50
2 дня
UAH
Видеоролик получился интересным и понятным для всех. Приятно, когда выполненная работа оправдывает ожидания! Рекомендую Петра, как профессионала своего дела!
Снова получил хороший заказ от Дмитрия. Это интересный и творческий проект который выполнять было одно удовольствие! Четкая постановка задачи, моментальная оплата, вежливое общение. Работать с Дмитрием одно удовольствие!
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