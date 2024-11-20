Требуется видеомонтаж для создания минутного ролика в стиле Edit из видео с рутуба, посвященного футбольной теме. Необходимо вырезать фрагменты и объединить их в бомбовый ролик. Предоплата возможна после демонстрации части работы.
Создать 3 рилса
Я ищу монтажера, который сможет создать 3 рилса по 30 секунд на автотематику.
Задачи включают: выбор лучших дублей из материала, подрезка горизонтальных кадров под формат клипов, и добавление текстовых подписей.
Если вы заинтересованы, напишите мне в личные сообщения с указанием расценок и портфолио.
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