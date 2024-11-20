Я ищу монтажера, который сможет создать 3 рилса по 30 секунд на автотематику.

Задачи включают: выбор лучших дублей из материала, подрезка горизонтальных кадров под формат клипов, и добавление текстовых подписей.

Если вы заинтересованы, напишите мне в личные сообщения с указанием расценок и портфолио.