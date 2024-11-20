Создать 3 рилса

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок53 просмотра

Я ищу монтажера, который сможет создать 3 рилса по 30 секунд на автотематику.

Задачи включают: выбор лучших дублей из материала, подрезка горизонтальных кадров под формат клипов, и добавление текстовых подписей.

Если вы заинтересованы, напишите мне в личные сообщения с указанием расценок и портфолио.

ReelsСоздание рилсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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