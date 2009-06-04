Требуется создание 2-3 видео уроков о программе Skype. Что такое скайп? Как и где скачать ,как установить? Как настроить и т.д. и т.п. Что программа позволяет делать и все ее возможности. ...
Создать рекламный видеоролик
Требуется создать рекламный видео-ролик продолжительностью 30 секунд.
Продукт: услуги сайта www.checkpoint.ua
Заинтересовавшихся просьба отписаться в коментариях со ссылкой на портфолио и приблизительно ценой за свои услуги.
Все подробности - в дальнейшем общении и в личке.
Заявки фрилансеров
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