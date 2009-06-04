Создать рекламный видеоролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт28 заявок435 просмотров

Требуется создать рекламный видео-ролик продолжительностью 30 секунд.

Продукт: услуги сайта www.checkpoint.ua

Заинтересовавшихся просьба отписаться в коментариях со ссылкой на портфолио и приблизительно ценой за свои услуги.

Все подробности - в дальнейшем общении и в личке.

16 лет назад
v1lat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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