Создать рекламный видеоролик

Требуется создать рекламный видео-ролик продолжительностью 30 секунд.

Продукт: услуги сайта www.checkpoint.ua

Заинтересовавшихся просьба отписаться в коментариях со ссылкой на портфолио и приблизительно ценой за свои услуги.

Все подробности - в дальнейшем общении и в личке.