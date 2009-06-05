Создание обучающих видео уроков о Skype

Требуется создание 2-3 видео уроков о программе Skype.

Что такое скайп?

Как и где скачать ,как установить?

Как настроить и т.д. и т.п.

Что программа позволяет делать и все ее возможности.

Видео+ звуковое сопровождение.

Предпочтение использованию программы TechSmith Camtasia Studio, либо иные аналогичные.

Примерный текст можно взять здесь : http://continentvladimir.ru.gg/ , в разделе работа в скайпе .

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