Видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка159 просмотров

Здравствуйте! Хочу сделать видео парню на годовщину. Видео будет состоять из наших совместных моментов - короткие нарезки видео и фото. Занимаетесь таким? 

5 лет назад
guest_15941157738015
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Видео к годовщине.

    У нас с парнем скоро годовщина - 4 года. Хочу сделать ему приятный подарок - милое видео о нас, состоящее из нарезки видео и фото.

    Видеомонтаж79 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать 10 креативов для рекламы в сторис

    $42

    Доброго дня Нужно сделать 10 креативов для таргетинговой рекламы в инстаграме для сторис длительностью по 14,9 секунд Тема: подготовка к родам. Авторский блог Есть фотографии, есть заголовки и тезисы. Задача это ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж летсплеев для YouTube-канала

    $15

    Требуется монтажер летсплеев для YouTube-канала на постоянную работу. Бюджет - 1200 р за ролик.  Срок исполнения - 1 день. Длительность роликов от 10-30 минут. Требования:  - Нескучный динамичный ...

    Видеомонтаж62 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Замена изображения лица в 8 секундном видео

    имеется 8 секундный видео ролик с малой динамичностью где необходимо удачно заменить лицо фото человека который находится (почти статично) на заднем плане на лицо из фото которое вышлю в приложении. Необходимо будет сделать три одинаковых ролика с тремя ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж видео ролика, анимация.

    В начале ролика необходимо "оживить" газовый котел, заставить его заговорить и проявлять эмоции соответствующие тексту на ролике. Не буду против, если, у котла, появится новый голос и текст более интересный и подходящий к сюжету. ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать видео

    Необходимо сделать видео демонстрацию сайта Подробности в личке Оставляйте заявки кто сейчас свободен

    Видеомонтаж24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется монтаж видео интервью

    Требуется смонтировать 6 минутное видео интервью.  Хронометраж до скольки получиться. Но чем меньше, тем лучше.  Убрать засветы. Покрасить приятным лутом.  Видео в 4к. Сохранить в FHD.  В идеале смонтировать по крупности.  ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Снять видео

    Всем добрый день/вечер! Надо снять видео на свою камеру в приемлимом качестве. Текст Вам отправляем вместе с ТЗ.  Требования: -Мужчины 22+ -Приятная внешность ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад