Видео отзыв для инстаграма

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Открыт3 заявки23 просмотра

Мы с аккаунта предлагаем рекламодателям свои паблики в инсте. Нужно снять отзывы вы рекламодатель и очень довольны сотрудничеством (приростом новых подписчиков, активом, кликам) если нужно дам готовый текст

Запись видеоотзывов
9 часов назад
Даниил
9 часов в сервисе
Был
7 часов назад

Заявки фрилансеров

Дильназ
 
19 лет
5 часов в сервисе
Была
31 минуту назад
час назад
Андрій
 
18 лет
день в сервисе
Был
5 часов назад
7 часов назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
21 отзыв
9 часов назад