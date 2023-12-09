Ищется команда из 15 человек для создания видео контента с использованием нейросетей. Предоставляются прямые заказы на 4-минутные ролики в стиле кибер-панк. Все абонементы для нейросетей оплачены и безлимитны, что обеспечивает возможность качественной работы и достойного вознаграждения.