Моушн дизайнер для рекламных роликов игры

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт2 заявки11 просмотров

Ищем моушен-дизайнера \ режиссёра катсцен на рекламные ролики (креативы) с фэйковым геймплеем для мобильной игры.

Сценарии, референсы, 3Д и 2Д ассеты, анимации и звуки для проекта предоставим.

Длительность: от 30 до 60 секунд.

Ролики необходимо предоставить в формате: 1080х1920, 1080х1350, 1920х1080.

Ссылка на игру - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.V.StandAndFight&hl=en

Моушн-дизайнСоздание рекламных роликов
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Кристина
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Владислав
 
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Александр
 
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16 часов назад