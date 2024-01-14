Необходимо перенести Albato в n8n, обработав видео и получив текст в формате JSON. Требуется 10 часов работы, опыт в n8n и регулярные отчеты каждые 2 часа. Обеспечим постоянные заказы. Укажите ник в Telegram и готовность начать.
Моушн дизайнер для рекламных роликов игры
Ищем моушен-дизайнера \ режиссёра катсцен на рекламные ролики (креативы) с фэйковым геймплеем для мобильной игры.
Сценарии, референсы, 3Д и 2Д ассеты, анимации и звуки для проекта предоставим.
Длительность: от 30 до 60 секунд.
Ролики необходимо предоставить в формате: 1080х1920, 1080х1350, 1920х1080.
Ссылка на игру - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.V.StandAndFight&hl=en
Заявки фрилансеров
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