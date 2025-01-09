Требуется записать 15-секундное видео отзыва от исполнителя не славянской внешности (азиат, узбек, киргиз и т.д.). Возможность долгосрочного сотрудничества. Необходимо предоставить фото исполнителей для утверждения.
Видеомонтаж
Цель ролика:
Показать ключевые моменты матча (убийства боссов и лут который падает с них,выходы с лутом, эпичные сцены файтов с людьми) для YouTube/Shorts
Что нужно сделать:
✅ Собрать динамичный ролик из исходников (20-60 минут сырья → итог 1 минута).
✅ Добавить резкие переходы, замедления в ключевых моментах, субтитры для реплик.
✅ Наложить фоновую музыку (в стиле EDM/драм-н-бэйс) + звуковые эффекты (выстрелы, взрывы).
✅ Цветокоррекция: яркие, контрастные цвета для сочности картинки.
✅ В титрах указать никнейм игрока и соцсети.
Технические требования:
- Формат: 1080p/4K, 60 FPS.
- Срок: 6–7 дней.
Примеры стиля испать на ютубе под тегом метро пабг мобайл лут с боссов
Бюджет: 3000–6000 ₽ (обсуждается по опыту и портфолио).
Готов ответить на вопросы! 🚀
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