Видеомонтаж

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Открыт3 заявки22 просмотра

Цель ролика:

Показать ключевые моменты матча (убийства боссов и лут который падает с них,выходы с лутом, эпичные сцены файтов с людьми) для YouTube/Shorts

Что нужно сделать:

✅ Собрать динамичный ролик из исходников (20-60 минут сырья → итог 1 минута).

✅ Добавить резкие переходы, замедления в ключевых моментах, субтитры для реплик.

✅ Наложить фоновую музыку (в стиле EDM/драм-н-бэйс) + звуковые эффекты (выстрелы, взрывы).

✅ Цветокоррекция: яркие, контрастные цвета для сочности картинки.

✅ В титрах указать никнейм игрока и соцсети.

Технические требования:

- Формат: 1080p/4K, 60 FPS.

- Срок: 6–7 дней.

Примеры стиля испать на ютубе под тегом метро пабг мобайл лут с боссов

Бюджет: 3000–6000 ₽ (обсуждается по опыту и портфолио).

Готов ответить на вопросы! 🚀

Добавление музыкиДобавление субтитровМонтаж видеороликовЦветокоррекция
день назад
Алексей
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день назад

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Иван
 
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Владислав
 
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#1
Видеомонтаж
Ярослав
 
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Был
2 часа назад
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