Видео товаров (отредактировать)

Есть видео ролики обзоров товаров (на 1-2 мин. -распаковка товаров) их необходимо доработать для загрузки на youtube -вставить заставку в начале и в конце видео(есть готовая картинка), также наложить музыку.

Пишите в предложении обязательно сумму за 1 ролик. Роликов много (до 700 роликов).