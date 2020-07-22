Видеоролик про платформу

Нужно создать видеоролик (под ключ) про платформу по созданию мобильных приложений. с видео захватами, участием людей и тд. От сценария до премьеры.

Быстрое промо здесь:

https://drive.google.com/file/d/1rCGWocqcckHwrnYD0mLzegAYo3HJehOf/view?usp=sharing

Просьба сразу с портфолио и реальными ценами и сроками