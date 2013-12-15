Констультации юриста по ОАО

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Завершен1 заявка134 просмотра

Необходим юрист для нескольких консультаций по ведению и регистрации ОАО.

Опыт обязателен!

11 лет назад
s-strizh
Сергей 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Nail1985
Наиль 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно и оперативно. Сотрудничеством доволен.
Все как обычно четко. Конкретные вопросы, своевременная оплата. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Nail1985
Наиль 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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