Требуется человек с юридическим образованием для экспертной оценки статей, публикуемых на сайте. Задачи: Проверить актуальность и правильность информации в статьях. Преимущества работы с нами: + ...
Констультации юриста по ОАО
Необходим юрист для нескольких консультаций по ведению и регистрации ОАО.
Опыт обязателен!
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