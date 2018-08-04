Консультация по поводу создания NDA

Я сейчас основываю компанию.

Сотрудничаю с фрилансерами по разным сферам - маркетологами, юристами, дизайнерами, программистами и т.д.

Постепенно начинает быть все больше информации:

- наименований, в т.ч. компании

- текстов

- логотипы, дизайн сайта, экскизы

- программный код

- другое

Которая имеет все большую ценность.

Хотел бы снизить риски от злоупотребления данной информацией теми лицами, с которыми я сотрудничаю.

Однако пока я не наладил кэшфлоу, я ограничен в средствах и разработать сразу детальный NDA для меня не выгодно.

Нужна помощь в том, чтобы создать план проработки защиты информации, в частности, возможно в виде предварительного NDA, который в будущем может быть доработан.

Нужна позиция квалифицированного юриста в сфере интеллектуальной собственности и коммерческой тайны.

Также есть специальный кейс, по которому уже в ближайшее время хотелось бы быть защищенным.