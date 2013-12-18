Проверить соглашение на дыры

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Завершен1 заявка114 просмотров

Проверить пользовательское соглашение, на предмет правомерности и правильности с точки зрения закона.

Проконсультировать о необходимости каких то ньюансов.

ссылка по запросу.

11 лет назад
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Nail1985
Наиль 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Быстро и четко
Четкое ТЗ, четкие вопросы, четкая оплата). Буду работать дальше. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Nail1985
Наиль 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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