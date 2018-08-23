Требуется подготовить документы для участия в тендере по рекламе

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт5 заявок186 просмотров

Требуется подготовить документы для участия в тендере по ФЗ 44 по рекламе и разработке сайтов. Только Россия. Опыт обязателен.  

7 лет назад
spb9160777
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров