Пришло 2 штрафа, за ближе 5 метров от зебры от ГАИ и от мадишников за зелены насаждения. Гаёвне оплатил, МАДИ платить не хочу, т.к. считаю, что стоял на проезжей части на основании штрафа от ...
Заключение договора через присоединение к правилам
Есть типовой договор на оказание услуг (предоставление сервиса), услуги оказываются ежемесячно, оплата по абонентской плате. На основе этого договора необходимо сделать правила, которые будут публиковаться на сайте. Заключение договора же планируется через подписания договора (одного листа) о согласии с правилами, публикуемыми на определенном сайте и присоединении к ним.
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