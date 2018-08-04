Заключение договора через присоединение к правилам

Есть типовой договор на оказание услуг (предоставление сервиса), услуги оказываются ежемесячно, оплата по абонентской плате. На основе этого договора необходимо сделать правила, которые будут публиковаться на сайте. Заключение договора же планируется через подписания договора (одного листа) о согласии с правилами, публикуемыми на определенном сайте и присоединении к ним.