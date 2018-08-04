Заключение договора через присоединение к правилам

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт11 заявок210 просмотров

Есть типовой договор на оказание услуг (предоставление сервиса), услуги оказываются ежемесячно, оплата по абонентской плате. На основе этого договора необходимо сделать правила, которые будут публиковаться на сайте. Заключение договора же планируется через подписания договора (одного листа) о согласии с правилами, публикуемыми на определенном сайте и присоединении к ним.

7 лет назад
liri31
Павел 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров