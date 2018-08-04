Жалоба в МАДИ на штраф

Пришло 2 штрафа, за ближе 5 метров от зебры от ГАИ и от мадишников за зелены насаждения.

Гаёвне оплатил, МАДИ платить не хочу, т.к. считаю, что стоял на проезжей части на основании штрафа от ГИБДД 12.16. ч6 Тротуар, ближе 5 метров, 2 ряд.

Направил жалобу в МАДИ, они мне её отклонили. Может кто иск в суд составить?

Штраф 5 т.р. Готов на составление жалобы(иска) потратить 1000 руб. Поймите правильно, мне проще оплатить штраф, чем бОльшие деньги тратить, а потом пытаться выбирать их из МАДИ.