Вид на жительство для граждан Украины в Чехии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт2 заявки176 просмотров

Какими способами возможно получить вид на жительство для граждан Украины в Чехии. Составить полную картину способов получить ВНЖ.Бюджет может быть выше. Консультации юриста, skype оплачивается нами.

Требования

Какими способами возможно получить вид на жительство для граждан Украины в Чехии. Составить полную картину способов получить ВНЖ (русскоязычные ресурсы, зарубежные ресурсы). Интересует именно обоснованная и проверенная информация (в идеале – сайты с законами или информация от юристов). Учесть все возможные способы получения ВНЖ, к примеру: - оформить ЧП; - инвестиции; - имущество и т.д. Расписать пошагово каждый из их! Результат работы как: полностью описанная процедура получения ВНЖ со ссылками на источники получения информации. Найдены подрядчики, выполняющие необходимые нам функции с наилучшим качеством по минимальным ценам. (таблица из 3 подрядчиков с описанием их преимуществ, всех контактных данных и цен). Проведено предварительное общение и описана полная процедура взаимодействия с подрядчиком: цены, сроки, процесс работы, полный список необходимых документов, этапы работы, что требуется от нас, что от клиента, где когда и на каких этапах требуется присутствие клиента.

11 лет назад
Irinaaaa
Скрипка 
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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