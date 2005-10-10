Маркетплейс "Ilonsi" для блогеров

Интересная идея: А что если автоматизировать взаимоотношения брендов одежды и блогеров?



Смысл в том, чтобы бренды создавали заказы на рекламу товаров, а блогеры видели их список в своем личном кабинете. Они размещают товары в своем магазине, делятся ссылкой, и получают процент с продаж.



Работа проходила следующим образом:

1) Нарисовали дизайн

Начали с логотипа. Мы быстро его утвердили.

Далее, определили фирменный стиль, базу стиля и начали рисовать страницы.

Получилось стильно и функционально.

2) Разработали Backend сервис

Написали кучу кода. Для Backend разработки выбрали следующие технологии:

Node.js - как основная платформа

Typescript - круто, когда меньше рантайм багов

MySQL - классика, не нужно ничего добавлять

Nest.js - фреймворк для удобной разработки

Google Cloud - облачные технологии для хостинга

Активная стадия разработки началась еще до утвержденного дизайн макета и продолжалась 2 месяца.



3) Сделали сайт

Мы приступили к верстке сразу после утверждения первых страниц в дизайн-макете.

Делали приложение на стеке:

Typescript - типы на месте

Sass - чтобы было красиво

Next.js - SSR для SEO оптимизации

React.js - реактивные страницы

I18n - перевели на 3 языка



Далее же, мы интегрировали фронт и бек с помощью RESTful API. Наш маркетплейс готов! Теперь нужно, чтобы его увидел интернет!



Результат:

Появление в интернете

Мы использовали Google Cloud Kubernetes Engine для хостинга наших приложений. Backend и Frontend части поделили разные машины в одном кластере. Настроили DNS, SMTP сервер.

Все!



Если Вас заинтересовала работа, то можете посмотреть её, а также отзыв заказчика здесь:

Маркетплейс для блогеров – кейс (workspace.ru)