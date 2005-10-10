Маркетплейс "Ilonsi" для блогеров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересная идея: А что если автоматизировать взаимоотношения брендов одежды и блогеров?
Смысл в том, чтобы бренды создавали заказы на рекламу товаров, а блогеры видели их список в своем личном кабинете. Они размещают товары в своем магазине, делятся ссылкой, и получают процент с продаж.
Работа проходила следующим образом:
1) Нарисовали дизайн
Начали с логотипа. Мы быстро его утвердили.
Далее, определили фирменный стиль, базу стиля и начали рисовать страницы.
Получилось стильно и функционально.
2) Разработали Backend сервис
Написали кучу кода. Для Backend разработки выбрали следующие технологии:
Node.js - как основная платформа
Typescript - круто, когда меньше рантайм багов
MySQL - классика, не нужно ничего добавлять
Nest.js - фреймворк для удобной разработки
Google Cloud - облачные технологии для хостинга
Активная стадия разработки началась еще до утвержденного дизайн макета и продолжалась 2 месяца.
3) Сделали сайт
Мы приступили к верстке сразу после утверждения первых страниц в дизайн-макете.
Делали приложение на стеке:
Typescript - типы на месте
Sass - чтобы было красиво
Next.js - SSR для SEO оптимизации
React.js - реактивные страницы
I18n - перевели на 3 языка
Далее же, мы интегрировали фронт и бек с помощью RESTful API. Наш маркетплейс готов! Теперь нужно, чтобы его увидел интернет!
Результат:
Появление в интернете
Мы использовали Google Cloud Kubernetes Engine для хостинга наших приложений. Backend и Frontend части поделили разные машины в одном кластере. Настроили DNS, SMTP сервер.
Все!
Если Вас заинтересовала работа, то можете посмотреть её, а также отзыв заказчика здесь:
Маркетплейс для блогеров – кейс (workspace.ru)