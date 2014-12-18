Алдан Амантай Кожантаевич: 21 лет;
Опыт работы: 1 лет;
Регион: Казахстан, Кызылорда
Образование 2011 -2015
Медколледж
Разработка дизайна сайтов, баннеров, логотипов; верстка шаблонов; полный цикл создания сайтов.
Разработка веб-сайтов; xhtml/css верстка; создание тем для WordPress и Joomla;
Верстка страниц (в том числе и с модификацией дизайна), создание flash и gif баннеров, верстка e-mail-ов, адаптация сайтов под CMS, поддержка существующих сайтов.
Профессиональные навыки и знания
- Отличное знание PhotoShop;
- Хорошие навыки в Illustrator;
- Отличное знание XHTML и CSS (HTML5/CSS3);
- Отличные навыки в разработке тем и работы в WordPress и Joomla!;
- Умение придерживаться веб-стандартов;
- Хорошее знание JavaScript (jQuery, Mootools);
- Крепкие базовые знания PHP/MySQL;
- Базовые знания XML/XSLT;
- Хорошее знание Flash и языка ActionScript;
- Хорошие навыки работы с 3d studio MAX.
- Русский (эксперт);
- Казахский (эксперт);
- Английский (средний);
- Французский (начинающий).
- Цифровая фотография (фотограф);
- Бодибилдинг;
- Боевые искусства
- Футбол