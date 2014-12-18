24091993

Амантай 24091993

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Алдан Амантай Кожантаевич: 21 лет;

Опыт работы: 1 лет;

Регион: Казахстан, Кызылорда

Образование 2011 -2015

Медколледж

Веб-дизайнер (Фрилансер)

Разработка дизайна сайтов, баннеров, логотипов; верстка шаблонов; полный цикл создания сайтов.

Веб-разработчик 

Разработка веб-сайтов; xhtml/css верстка; создание тем для WordPress и Joomla;

Веб-дизайнер/веб-разработчик 

Верстка страниц (в том числе и с модификацией дизайна), создание flash и gif баннеров, верстка e-mail-ов, адаптация сайтов под CMS, поддержка существующих сайтов.

Профессиональные навыки и знания

  • Отличное знание PhotoShop;
  • Хорошие навыки в Illustrator;
  • Отличное знание XHTML и CSS (HTML5/CSS3);
  • Отличные навыки в разработке тем и работы в WordPress и Joomla!;
  • Умение придерживаться веб-стандартов;
  • Хорошее знание JavaScript (jQuery, Mootools);
  • Крепкие базовые знания PHP/MySQL;
  • Базовые знания XML/XSLT;
  • Хорошее знание Flash и языка ActionScript;
  • Хорошие навыки работы с 3d studio MAX.
Знание языков
  • Русский (эксперт);
  • Казахский (эксперт);
  • Английский (средний);
  • Французский (начинающий).
Увлечения
  • Цифровая фотография (фотограф);
  • Бодибилдинг;
  • Боевые искусства
  • Футбол
Личные качества Ответственность, пунктуальность, желание работать, умение быстро приобретать новые знания, умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. Не сижу в социальных сетях.