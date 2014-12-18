Алдан Амантай Кожантаевич: 21 лет;

Опыт работы: 1 лет;

Регион: Казахстан, Кызылорда

Образование 2011 -2015

Медколледж

Веб-дизайнер (Фрилансер)

Разработка дизайна сайтов, баннеров, логотипов; верстка шаблонов; полный цикл создания сайтов.

Веб-разработчик

Разработка веб-сайтов; xhtml/css верстка; создание тем для WordPress и Joomla;

Веб-дизайнер/веб-разработчик

Верстка страниц (в том числе и с модификацией дизайна), создание flash и gif баннеров, верстка e-mail-ов, адаптация сайтов под CMS, поддержка существующих сайтов.

Профессиональные навыки и знания

Отличное знание PhotoShop;

Хорошие навыки в Illustrator;

Отличное знание XHTML и CSS (HTML5/CSS3);

Отличные навыки в разработке тем и работы в WordPress и Joomla!;

Умение придерживаться веб-стандартов;

Хорошее знание JavaScript (jQuery, Mootools);

Крепкие базовые знания PHP/MySQL;

Базовые знания XML/XSLT;

Хорошее знание Flash и языка ActionScript;

Хорошие навыки работы с 3d studio MAX.

Русский (эксперт);

Казахский (эксперт);

Английский (средний);

Французский (начинающий).

Цифровая фотография (фотограф);

Бодибилдинг;

Боевые искусства

Футбол

Знание языковУвлеченияЛичные качества Ответственность, пунктуальность, желание работать, умение быстро приобретать новые знания, умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. Не сижу в социальных сетях.