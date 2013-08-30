ARSARTS

Алексей ARSARTS

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Веб-дизайнер

Фамилия Имя Отчество: Алексеев Алексей Николаевич

Дата рождения: 19 Октября 1992 г.

Место проживания: г. Якутск

Профессиональные навыки:

Владение языками: Русский, Якутский, Английский(Со словарем);

Знание программ: Photoshop, Illustrator, Flash, MS Office, After Effects, Vegas;

Языки программирования: HTML, PHP, Delphi, Pascal(Базовые навыки);

Разработка дизайна сайта, макета;

Разработка графической части веб сайтов, деталей интерфейсов и навигации юзабилити, технический веб дизайн;

Администрирование над сайтом;

Работа с заказчиками;

Разработка логотипа, фирменного стиля;

О себе:

Хорошо знаю и люблю свое дело. Неиссякаемое желание работать. Обладаю способностью самообучения. Отношусь к работе ответственно, личными качествами являются также честность, трудолюбие, порядочность, коммуникабельность, исполнительность и конфиденциальность.

Портфолио

Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $7
от 2 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $30
от 5 дней
нет рейтинга
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