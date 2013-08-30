Фамилия Имя Отчество: Алексеев Алексей Николаевич
Дата рождения: 19 Октября 1992 г.
Место проживания: г. Якутск
Профессиональные навыки:
Владение языками: Русский, Якутский, Английский(Со словарем);
Знание программ: Photoshop, Illustrator, Flash, MS Office, After Effects, Vegas;
Языки программирования: HTML, PHP, Delphi, Pascal(Базовые навыки);
Разработка дизайна сайта, макета;
Разработка графической части веб сайтов, деталей интерфейсов и навигации юзабилити, технический веб дизайн;
Администрирование над сайтом;
Работа с заказчиками;
Разработка логотипа, фирменного стиля;
О себе:
Хорошо знаю и люблю свое дело. Неиссякаемое желание работать. Обладаю способностью самообучения. Отношусь к работе ответственно, личными качествами являются также честность, трудолюбие, порядочность, коммуникабельность, исполнительность и конфиденциальность.