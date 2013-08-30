Веб-дизайнер

Фамилия Имя Отчество: Алексеев Алексей Николаевич

Дата рождения: 19 Октября 1992 г.

Место проживания: г. Якутск

Профессиональные навыки:

Владение языками: Русский, Якутский, Английский(Со словарем);

Знание программ: Photoshop, Illustrator, Flash, MS Office, After Effects, Vegas;

Языки программирования: HTML, PHP, Delphi, Pascal(Базовые навыки);

Разработка дизайна сайта, макета;

Разработка графической части веб сайтов, деталей интерфейсов и навигации юзабилити, технический веб дизайн;

Администрирование над сайтом;

Работа с заказчиками;

Разработка логотипа, фирменного стиля;

О себе:

Хорошо знаю и люблю свое дело. Неиссякаемое желание работать. Обладаю способностью самообучения. Отношусь к работе ответственно, личными качествами являются также честность, трудолюбие, порядочность, коммуникабельность, исполнительность и конфиденциальность.