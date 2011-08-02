Ситуация такая: нормально работало скачивание файлов через PHP, сегодня обнаружил что файлы перестали скачиваться, начинается скачивание и стоит на одном месте.. Не могу устранить проблему... необходимо помощь специалиста... Вчера трогал папку /var, переставил права на ...
- Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Никак не могу понять как работать с PHPDaemon, главная задача: связываться с Gearman и отдавать задачу...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сидел на немецком дедике, письма в спам не летели, заголовки в почте все норм отдается... Перешел на другой, письма летят в спамЗакрыт13 лет назад
На музыкальном сайте, необходимо перенаправить загрузку файла на вторичный сервер, затем вернуть ответ на первичный сервер php скрипту... Есть установленный модуль nginx upload module, если есть другие варианты готов выслушать... Цену предлагайте...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Не могу никак настроить nginx upload progress module... где-то что-то неправильно делаю... Задача: настроить nginx upload progress module на тестовом впс сервере... дать четкие инструкции по настройке... насчет оплаты предлагайте цену...Завершен14 лет назад
Не могу никак настроить nginx upload progress module... где-то что-то неправильно делаю... Задача: настроить nginx upload progress module на тестовом впс сервере... дать четкие инструкции по настройке... насчет оплаты предлагайте цену...Закрыт14 лет назад
- $50
Необходимо сверстать макет... DIV блочная верстка... Приватный проект для http://www.weblancer.net/users/SoFuWa/HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо оптимизировать сервер, параметры сервера: 2048Mhz 3GB RAM... Раньше сервер работал нормально, теперь в вечерние часы сильно зависает и долго отдает контент, посещаемость сайта небольшая в сутки 10К... top показывает что mysql дает 99.9 процентную ...Завершен14 лет назад
- $150
Необходимо разработать дизайн сайта (возможно осуществить верстку) для консалтинговой компании, техническое задание на дизайн и сайт можно скачать http://rghost.ru/16187271 пароль для скачивания: yantsenДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходмо разработать mp3 flash player для сайта... Также необходимо создать оформление плеера с логотипом сайта... SWF файлу должен передаваться параметр id музыкальной композиции, далее обращаться к мною созданному php файлу, получить ссылку и проигрывать... в ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Задача: Вывести сайт из под АГС-30... Увеличить количество страниц в индексе...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад