Ситуация такая: нормально работало скачивание файлов через PHP, сегодня обнаружил что файлы перестали скачиваться, начинается скачивание и стоит на одном месте.. Не могу устранить проблему... необходимо помощь специалиста... Вчера трогал папку /var, переставил права на ...