Argyn

Рауан Мухамеджанов Argyn

 
30 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Приватно для Максим Александрович (asdffd)
Nginx
Приятный в общении и понимающий все технические термины заказчик без проблем с оплатой, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Быстро и качественно все сделал. Настоящий профессионал. Рекомендую...
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SoFuWa
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
$50
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для SoFuWa
Всё отлично, вёрстку сделал, деньги мне перевели. Что ещё требуеться? :)
Отличный верстальщик. Все быстро, качественно и по срокам, рекомендую...
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adminstation
Виталий 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Оптимизировать сервер, ускроить работу mysql.
DLEMySQLPHP
Замечательный заказчик. Полное взаимопонимание в ходе работы. Мгновенная оплата по результату.
Профессионал... Работает очень быстро и качественно... Дает советы, рекомендации... Всем рекомендую... Будем и дальше сотрудничать...=)
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