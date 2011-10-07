Загрузка файлов на стороний сервер

Мы расположены в Николаеве, Украина. Удобнее всего, если вы тоже здесь или близко. Есть сервер, на котором надо поднять XEN, поставить виртуалки с ОС для разработки, тестирования (+x-server), баг-трекинга и IP-телефонии (Asteriks). ...