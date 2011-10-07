Загрузка файлов на стороний сервер

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Закрыт2 заявки196 просмотров

На музыкальном сайте, необходимо перенаправить загрузку файла на вторичный сервер, затем вернуть ответ на первичный сервер php скрипту... Есть установленный модуль nginx upload module, если есть другие варианты готов выслушать... Цену предлагайте...

NginxPHP
14 лет назад
Argyn
30 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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