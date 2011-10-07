Колл центр (настройка, организация)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка183 просмотра

Нужно интегрировать в офис телефонную программу ( не знаю на какой лучше базе может Астерикс, ... предлагайте)

Требования

https://docs.google.com/document/pub?id=1fbKN2EZ1V6G7rgbFQVxw1QrYm-jP2gzTu6-lh-tMSsI

Asterisk
14 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров