Есть сервер под Redhat 6.1 на AmazonAWS, установлен Virtualmin. Проблем несколько - не ходит почта, не подключается клиент к IMAP серверу, не работает квотирование (проблема скорее в Amazon), и не работает passive ftp (обычный ftp). ...
Установить bcmath на сервер
Нужно установить bcmath на сервер
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