Нужно сделать креатив на доставку еды для таргета!
- Видеомонтаж17 заявокЗакрыт2 года назад
Ведение Инстаграмм , настройка рекламы для кафе столовой.Социальные сети (SMM и SMO)32 заявкиЗакрыт3 года назад
Довести продающий сайт еды до удобного состояния для клиента. Сделать более удобный способ заказа еды.Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Сделать эффективный яндекс Директ для КафеКонтекстная реклама34 заявкиЗакрыт4 года назад
Разработка текста для открытия столовой ( буклет)Копирайтинг18 заявокЗакрыт4 года назад
- $2
Разработать текст для Буклета о открытии столовойКопирайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
- $4
Разработать рекламный буклет для столовойВерстка полиграфии13 заявокЗакрыт4 года назад
Подбор персонала для колл-центра, приглашение на собеседование.Подбор персонала (HR)6 заявокЗакрыт5 лет назад
прозвонить по базе резюме удаленно. Приглашение на собеседованиеПодбор персонала (HR)8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2
Написать креативный , привлекающий тест на вакансию оператор колл центра.Продающие тексты18 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Дополнить рекламу Гугл эдвордс!Контекстная реклама15 заявокЗакрыт5 лет назад
Подключить сайт через Cloudfare для защиты от атак DDosВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Настройка Яндекс Директ. Ведение.Контекстная реклама26 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Продвижение сайта доставки едыПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать категорию на сайте.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- Мобильные приложения12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $2
Запись текста для 20ти секундного ролика на радио! Грамотно составленный текст!Озвучивание12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2
Продвижение аккаунта в Инстаграм .Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Требуется реклама в директеКонтекстная реклама20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
Добрый день , требуется разработка буклета для доставки обедов, буклет книжка , внутри никакой разработки не требуется, только напечатать меню, титульны и обратный лист требуется разработать.Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт8 лет назад