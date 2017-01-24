Artem9072

Артем Иванов Artem9072

 
33 годаРоссия/Новокузнецк
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Flopsi
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Доработка сайта
Отличный заказчик. Рекомендую. Оплата по договоренности после сдачи работы.
Спасибо за работу! Требования выполнены максимально быстро!
Ответный отзыв
whitestripe
Андрей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Создание сайта
Все прошло хорошо!
Отличный исполнитель , научил показал! Рекомендую! 5+
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
15 часов назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Для доставки обедов разработка рекламной стратегии
Спасибо большое Артему за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, оплата вовремя. Рекомендую как вежливого и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Начали работу с Анной , не зная и столкнувшись впервые с разработкой названия и логотипа. Понравилась работа от начала до конца. Сумела понять услышать нас и сделала именно такое название которое нам понравилось! К разработке логотипа тоже подошла ответственно, было предложено много вариантов из которых было очень тяжело выбрать, потому что нравились многие) Работу выполнена в срок.Рекомендую Всем!
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