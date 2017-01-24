Начали работу с Анной , не зная и столкнувшись впервые с разработкой названия и логотипа. Понравилась работа от начала до конца. Сумела понять услышать нас и сделала именно такое название которое нам понравилось! К разработке логотипа тоже подошла ответственно, было предложено много вариантов из которых было очень тяжело выбрать, потому что нравились многие) Работу выполнена в срок.Рекомендую Всем!