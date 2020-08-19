Crest-de-sign

Максим Crest-de-sign

 
55 летТаиланд/Паттайя
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
• ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА • ЛОГОТИПЫ • ЭТИКЕТКИ • БАННЕРЫ • ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН •

  • Более 20 лет работы с типографиями (вся полиграфия) и рекламными компаниями (сувенирка,  билборды и реклама в интернет) - в разных странах Европы, Азии и Америки
  • На выходе вы получаете высококачественные профессиональные макеты, полностью готовые к использованию (полиграфия - со всеми типографскими требованиями и форматами)
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 

  • Векторная графика (Adobe Illustrator, реже - Corel Draw),
  • Растровая графика и обработка фото (Adobe Photoshop),
  • Логотипы, фирменный стиль
  • Полиграфический дизайн (визитки, листовки (флаеры, буклеты), биллборды, штендеры и хенгеры),
  • Меню для ресторанов, баров и кафе,
  • Печати и штампы,
  • Бесшовный паттерн
  • Баннеры для соцсетей
  • Самоклеящаяся пленка (брендирование авто, оформление витрин и входной группы магазинов - включая таблички),
  • Афиши и плакаты,
  • Этикетки и упаковка,
  • Вёрстка методичек, книг, журналов, буклетов, каталогов в Adobe InDesign,
  • Макеты для лазерной и фрезерной резки и гравировки
  • презентации, каталоги, чек-листы - также в PowerPoint
  • и так далее...

    Если Вам интересны мои предыдущие работы - их можно посмотреть здесь: http://www.8mg.ru/

ТАКЖЕ:
  • создание и настройка аккаунтов Google-рекламы и Google Аналитики - с гарантией 100% оптимизации
  • создание и настройка рекламных кампаний в Google (КМС Баннеры, поисковые (текстовые) объявления, видео) - с гарантией Одобрения и Допуска.
  • создание канала YouTube и видео-рекламных кампаний в YouTube
  • создание и настройка Wordpress (включая подбор имени и регистрацию домена и хостинга)
  • подключение интернет магазина к сайту на Wordpress
  • создание продающего "расширенного"  Landing-page на Wordpress

Работаю быстро. Постоянно на связи. Пожизненная гарантия на все мои работы.
WordPressСайт на WordPress
Шрифты
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$10/час
от $10от 1 дня
#100
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#322
Фирменный стиль
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$10/час
от $10от 1 дня
#373
Иконки и Пиксель-арт
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$10/час
от $10от 1 дня
#383
Чертежи и Схемы
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$10/час
от $10от 1 дня
#434