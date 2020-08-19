• ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА • ЛОГОТИПЫ • ЭТИКЕТКИ • БАННЕРЫ • ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН •

Более 20 лет работы с типографиями (вся полиграфия) и рекламными компаниями (сувенирка, билборды и реклама в интернет) - в разных странах Европы, Азии и Америки На выходе вы получаете высококачественные профессиональные макеты, полностью готовые к использованию (полиграфия - со всеми типографскими требованиями и форматами) СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Векторная графика (Adobe Illustrator, реже - Corel Draw),

Растровая графика и обработка фото (Adobe Photoshop),

Логотипы, фирменный стиль

Полиграфический дизайн ( визитки, листовки (флаеры, буклеты), биллборды, штендеры и хенгеры ),

), Меню для ресторанов, баров и кафе,

Печати и штампы,

Бесшовный паттерн

Баннеры для соцсетей

Самоклеящаяся пленка (брендирование авто, оформление витрин и входной группы магазинов - включая таблички),

Афиши и плакаты,

Этикетки и упаковка,

Вёрстка методичек, книг, журналов, буклетов, каталогов в Adobe InDesign,

Макеты для лазерной и фрезерной резки и гравировки

презентации, каталоги, чек-листы - также в PowerPoint

и так далее... Если Вам интересны мои предыдущие работы - их можно посмотреть здесь: http://www.8mg.ru/

создание и настройка аккаунтов Google-рекламы и Google Аналитики - с гарантией 100% оптимизации

создание и настройка рекламных кампаний в Google (КМС Баннеры, поисковые (текстовые) объявления, видео) - с гарантией Одобрения и Допуска.

создание канала YouTube и видео-рекламных кампаний в YouTube

создание и настройка Wordpress (включая подбор имени и регистрацию домена и хостинга)

подключение интернет магазина к сайту на Wordpress

создание продающего "расширенного" Landing-page на Wordpress

Работаю быстро. Постоянно на связи. Пожизненная гарантия на все мои работы.