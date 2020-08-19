• ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА • ЛОГОТИПЫ • ЭТИКЕТКИ • БАННЕРЫ • ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН •
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
- Векторная графика (Adobe Illustrator, реже - Corel Draw),
- Растровая графика и обработка фото (Adobe Photoshop),
- Логотипы, фирменный стиль
- Полиграфический дизайн (визитки, листовки (флаеры, буклеты), биллборды, штендеры и хенгеры),
- Меню для ресторанов, баров и кафе,
- Печати и штампы,
- Бесшовный паттерн
- Баннеры для соцсетей
- Самоклеящаяся пленка (брендирование авто, оформление витрин и входной группы магазинов - включая таблички),
- Афиши и плакаты,
- Этикетки и упаковка,
- Вёрстка методичек, книг, журналов, буклетов, каталогов в Adobe InDesign,
- Макеты для лазерной и фрезерной резки и гравировки
- презентации, каталоги, чек-листы - также в PowerPoint
- и так далее...
Если Вам интересны мои предыдущие работы - их можно посмотреть здесь: http://www.8mg.ru/
- создание и настройка аккаунтов Google-рекламы и Google Аналитики - с гарантией 100% оптимизации
- создание и настройка рекламных кампаний в Google (КМС Баннеры, поисковые (текстовые) объявления, видео) - с гарантией Одобрения и Допуска.
- создание канала YouTube и видео-рекламных кампаний в YouTube
- создание и настройка Wordpress (включая подбор имени и регистрацию домена и хостинга)
- подключение интернет магазина к сайту на Wordpress
- создание продающего "расширенного" Landing-page на Wordpress
Шрифты
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Нейминг и Слоганы
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Фирменный стиль
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Иконки и Пиксель-арт
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Чертежи и Схемы
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