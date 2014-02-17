Denis_Lushchenko

Денис Лущенко Denis_Lushchenko

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Yii2/Symfony/PHP/MySQL/JavaScript/HTML/AJAX/Jquery development

Занимаюсь созданием проектов разной степени сложности.

Yii2, Symfony, кастомные PHP проекты.

СMS Opencart

HTML 5, CSS 3, Twitter Bootstrap.

Отзывы заказчиков

maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Требуется доработка сайта (фреймворк Kohana)
Услугами Дениса доволен. Как и заявил - знает данный фреймворк, с задачей справился. Продолжаем сотрудничать.
Отличный заказчик, понятное и чёткое тз, неясные моменты всегда доступно объясняет. Своевременная оплата в полном объеме. Рад сотрудничеству с ним!
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $120
от 1 дня
#1159
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#2052
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от $360
от 3 дней
#3182
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от $2000
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#3636
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#7972