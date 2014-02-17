Yii2/Symfony/PHP/MySQL/JavaScript/HTML/AJAX/Jquery development
Занимаюсь созданием проектов разной степени сложности.
Yii2, Symfony, кастомные PHP проекты.
СMS Opencart
HTML 5, CSS 3, Twitter Bootstrap.
Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
11 лет назад
Услугами Дениса доволен. Как и заявил - знает данный фреймворк, с задачей справился. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, понятное и чёткое тз, неясные моменты всегда доступно объясняет. Своевременная оплата в полном объеме. Рад сотрудничеству с ним!
Веб-программирование
1 отзыв
от $120
от 1 дня
#1159
Сайты «под ключ»
нет отзывов
#2052
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $360
от 3 дней
#3182
Интернет-магазины
нет отзывов
от $2000
от 7 дней
#3636
HTML-верстка
нет отзывов
от $120
от 1 дня
#7972