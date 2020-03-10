DianaB

Диана Гуменюк DianaB

 
33 годаУкраина/Бердичев
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Тестировщик сайтов, тестирование, контент менеджер

Курсы:

2020 - ItHub php.

2019 - ItHub тестирование ПО.

Мои навыки:

знание процессов QA, видов и методологий тестирования; 

- понимание принципов тестирования; 

- опыт создания спецификации, тест-плана; 

- написание тест-кейсов и баг-репортов;

 - опыт тестирования web и мобильных приложений; 

- опыт функционального тестирования, тестирование локализации, monkey testing, тестирование верстки макета;

 - опыт работы в багтрекинговой системе Redmine, Jira;

 - опыт проверки соответствия сайта стандартам W3C, сео оптимизация, кроссбраузерность и адаптивность;

- опыт работы с OpenServer, phpMyAdmin;

 - html, css (базовый уровень); 

- sql (базовый уровень); 

- php, фреймворк Yii2;

- Chrome Tools (базовые знания);

- CMS Wordpress, Opencart.

Опыт работы:

 04.2016 - 02.2019 Freelance контент-менеджер

Обязанности:

 разработка и согласование контент-стратегий сайта; 

размешение на сайте информации об услугах компании, новостей, анонсов...

 составление семантического ядра;

 участие в выработке единого стиля текстовых материалов, размещенных на сайте; 

работа с CMS Wordpress

 09.2011 - 01.2016 iCredit менеджер по выдаче кредитов

 поиск и привлечение новых клиентов; подготовка документов на оформление кредитов;

 рефинансирование;

 выполнение и перевыполнение планов по выдаче кредитов;

 контроль за погашением кредита.

PHPWordPressOpenCartHTMLCSSYiiRedminephpMyAdminВерстка макетаСемантическое ядроSQLSEO-оптимизация