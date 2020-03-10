Курсы:
2020 - ItHub php.
2019 - ItHub тестирование ПО.
Мои навыки:
знание процессов QA, видов и методологий тестирования;
- понимание принципов тестирования;
- опыт создания спецификации, тест-плана;
- написание тест-кейсов и баг-репортов;
- опыт тестирования web и мобильных приложений;
- опыт функционального тестирования, тестирование локализации, monkey testing, тестирование верстки макета;
- опыт работы в багтрекинговой системе Redmine, Jira;
- опыт проверки соответствия сайта стандартам W3C, сео оптимизация, кроссбраузерность и адаптивность;
- опыт работы с OpenServer, phpMyAdmin;
- html, css (базовый уровень);
- sql (базовый уровень);
- php, фреймворк Yii2;
- Chrome Tools (базовые знания);
- CMS Wordpress, Opencart.
Опыт работы:
04.2016 - 02.2019 Freelance контент-менеджер
Обязанности:
разработка и согласование контент-стратегий сайта;
размешение на сайте информации об услугах компании, новостей, анонсов...
составление семантического ядра;
участие в выработке единого стиля текстовых материалов, размещенных на сайте;
работа с CMS Wordpress
09.2011 - 01.2016 iCredit менеджер по выдаче кредитов
поиск и привлечение новых клиентов; подготовка документов на оформление кредитов;
рефинансирование;
выполнение и перевыполнение планов по выдаче кредитов;
контроль за погашением кредита.