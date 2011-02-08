Требуется сверстать и сделать код на PHP с подключением трех функций Facebook connect: сайт из шести простых по верстке страниц в HTML, который будет работать через медленный мобильный интернет с дорогим трафиком. В нем нет ...
Занимаюсь проектами по разработке софта, веб и СЕО больше 10 лет. Я знаю, сколько на самом деле занимает проект и сколько он стоит.
- $100HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Функции: 1. Возможность залить фотографию из папки телефона на FTP (либо сфотографировать и отправить), добавив описание. 2. Авторизация и sign up. 3. Возможность просматривать фотки с описаниями, которые добавили ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт14 лет назад
У нас есть пять фотографий комнат, их нужно переделать в 3D в фото-реалистичном качестве. Также нужно дорисовать где-то 30 предметов, также в тридэ, предметы смешанной сложности, по согласованию с вами более сложные уберем: цель ...3D-графика30 заявокЗакрыт14 лет назад
1. Сделать чтобы новые сообщения в ленте были сверху, а старые снизу (сейчас наоборот) 2. Вывести поле "город" в ленту, сейчас оно есть в базе, но в ленте выдачи не выдается. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется человек, способный не только выполнить простое приложение на iPhone вида "сайт-визитка", но и способный стабильно и быстро подобную работу выполнять в будущем. Неадекватные цены очень прошу не называть, чтобы не тратить на это наше ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт14 лет назад