Eminem

Дмитрий Eminem

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Злой руководитель проектов

Занимаюсь проектами по разработке софта, веб и СЕО больше 10 лет. Я знаю, сколько на самом деле занимает проект и сколько он стоит.

  • Сверстать HTML для Android/iOS + Facebook-connect

    $100

    Требуется сверстать и сделать код на PHP с подключением трех функций Facebook connect: сайт из шести простых по верстке страниц в HTML, который будет работать через медленный мобильный интернет с дорогим трафиком. В нем нет ...

    AJAXAndroidCSSHTMLiOS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простое приложение на iOS (или Android)

    $100

    Функции: 1. Возможность залить фотографию из папки телефона на FTP (либо сфотографировать и отправить), добавив описание. 2. Авторизация и sign up. 3. Возможность просматривать фотки с описаниями, которые добавили ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать в 3D пять интерьеров квартир

    У нас есть пять фотографий комнат, их нужно переделать в 3D в фото-реалистичном качестве. Также нужно дорисовать где-то 30 предметов, также в тридэ, предметы смешанной сложности, по согласованию с вами более сложные уберем: цель ...

    3D-графика30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поправить скрипт PHP у сайта

    1. Сделать чтобы новые сообщения в ленте были сверху, а старые снизу (сейчас наоборот) 2. Вывести поле "город" в ленту, сейчас оно есть в базе, но в ленте выдачи не выдается. ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Приложение для iPhone простое

    Требуется человек, способный не только выполнить простое приложение на iPhone вида "сайт-визитка", но и способный стабильно и быстро подобную работу выполнять в будущем. Неадекватные цены очень прошу не называть, чтобы не тратить на это наше ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

pk2002
Павел 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Поправить скрипт PHP у сайта
PHP
Быстро решили все вопросы по задаче, получил оплату до окончания работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Все четко, доброжелательно и профессионально.
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