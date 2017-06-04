Fuduin

Максим Fuduin

 
33 годаРоссия/Омск
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Резюме

PHP Developer

3 года комерческой и 3 года некомерческой разработки. Большой опыт работы с неизвестными технологиями. Пишу комментарии к коду.

Навыки

Технологии

  • PHP / CodeIgniter / Laravel
  • JavaScript / jQuery
  • AJAX
  • REST API
  • CMS / WordPress / Prestashop
Базы данных

  • MySQL
Операционные системы

  • Linux (Ubuntu, CentOS)
Прочее

  • Shopify (E-commerce platform)

Примеры выполненных работ

Certideal (http://certideal.com/)

Интернет-платформа для продажи телефонов, планшетов и аксессуаров. Сама фирма Certideal выступает в роли посредника при заключении договора купли-продажи между продавцом и покупателем. Оплата товара и его пересылка происходит через фирму, которая следит за честностью сделки. С каждой сделки фирма берет процент от стоимости товара за предоставленные услуги.

Что я делал:

  • личный кабинет пользователя
  • создание товаров пользователями
  • переписывание логики поведения заказа (от *магазин -> заказчик* к *продавец
  • интеграция с системой оплаты MangoPay
  • добавление нового и дополнение существуещего функционала в админку
Используемые технологии: PHP, Prestashop, JavaScript/jQuery, MySQL, MangoPay.

Freddy store (https://freddystore.com/)

Сайт оффициального магазина джинсов торговой марки Freddy в США.

Что я делал:

  • натягивания верстки
  • фильтр товаров (там было что интересное)
  • lookbook
  • верстка писем в MailChimp
Используемые технологии: PHP, Shopify, JavaScript, MailChimp.

Crit (http://www.crit-job.com/)

Портал рекрутингового агентства. Продвинутый поиск агентств, вакансий и кандидатов. Система автоматических уведомлений, поиск по геолокации, подбор рекомендаций. Широкие возможности управления контентом.

Что я делал:

  • участвовал в доработке backend-а и frontend-а
  • фичи связанные с использованием GoogleMaps
  • интеграция с multiposting
Используемые технологии: PHP/CodeIgniter, JavaScript/jQuery, MySQL, GoogleMaps API.

Птицы мира (http://birds-world.ru/)

Мини-энциклопедия про птиц.

Что я делал:

  • дизайн, вёрстка
  • создание кастомных постов для отдельных видов страниц
  • создание "иерархии" содержимого сайта на основе кастомных постов и custom fields
Используемые технологии: PHP, WordPress, JavaScript.

support.lbsg.net

Закрытый проект. Сайт предназначен для накапливания данных со сторонних серверов и их отображения в понятном для человека виде. 

Что я делал:

  • подсистема визуализации статистики, собираемой с серверов, в виде таблиц и графиков (много арифметики)
Используемые технологии: PHP/Laravel, JavaScript, Chartist.

LifeBoat Minecraft (Steadfast)

Сервер для Minecraft PE.

Что я делал:

 - поддержка сервера

 - реализация функционала для новых версий клиента (reverse engineering, disassembly)

 - улучшение существующего кода для обеспечения высокой производительности кода при определенных нагрузках

 

Примечание: Проект оказался крайне полезен для лучшего понимания принципов ООП и паттернов проектирования. А также получения опыта в "модульном программировании".

PHPJavascriptWordPressLaravelMySQLPrestashopjQueryLinuxCentOSUbuntuAjaxRESTShopifyCodeIgniter
Отзывы заказчиков
PlatonG
Платон 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Исправление ошибок на сайте после обновления
Работа была сделана быстрее, чем за сутки, вместо вначале оговоренных трёх. Максим всё объяснил, работу выполнил даже ту, которая в ТЗ не описывалась. Если решите выбирать между топами и Максимом, однозначно выбирайте его. Работает гораздо лучше звёздных фрилансеров.
Задача была понятно описана. Было предоставлено ТЗ с пунктами того что надо сделать. С общением проблем не возникло, заказчик постоянно был в сети и отвечал на все вопросы почти мгновенно, поэтому задержек в работе не было вовсе. Рекомендую.
Ответный отзыв
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Не срабатывает плагин управления подписками на Wordpress
Очень помог! Мгновенно нашел причину бага и устранил. Видно, что в Wordpress ориентируется свободно, рекомендую!
Хорошо описанная задача, быстрая оплата по выполнению. Во время общения проблем не возникало. Рекомендую.
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