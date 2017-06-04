PHP Developer
3 года комерческой и 3 года некомерческой разработки. Большой опыт работы с неизвестными технологиями. Пишу комментарии к коду.
Навыки
Технологии
- PHP / CodeIgniter / Laravel
- JavaScript / jQuery
- AJAX
- REST API
- CMS / WordPress / Prestashop
- MySQL
- Linux (Ubuntu, CentOS)
- Shopify (E-commerce platform)
Примеры выполненных работ
Certideal (http://certideal.com/)
Интернет-платформа для продажи телефонов, планшетов и аксессуаров. Сама фирма Certideal выступает в роли посредника при заключении договора купли-продажи между продавцом и покупателем. Оплата товара и его пересылка происходит через фирму, которая следит за честностью сделки. С каждой сделки фирма берет процент от стоимости товара за предоставленные услуги.
Что я делал:
- личный кабинет пользователя
- создание товаров пользователями
- переписывание логики поведения заказа (от *магазин -> заказчик* к *продавец
- интеграция с системой оплаты MangoPay
- добавление нового и дополнение существуещего функционала в админку
Freddy store (https://freddystore.com/)
Сайт оффициального магазина джинсов торговой марки Freddy в США.
Что я делал:
- натягивания верстки
- фильтр товаров (там было что интересное)
- lookbook
- верстка писем в MailChimp
Crit (http://www.crit-job.com/)
Портал рекрутингового агентства. Продвинутый поиск агентств, вакансий и кандидатов. Система автоматических уведомлений, поиск по геолокации, подбор рекомендаций. Широкие возможности управления контентом.
Что я делал:
- участвовал в доработке backend-а и frontend-а
- фичи связанные с использованием GoogleMaps
- интеграция с multiposting
Птицы мира (http://birds-world.ru/)
Мини-энциклопедия про птиц.
Что я делал:
- дизайн, вёрстка
- создание кастомных постов для отдельных видов страниц
- создание "иерархии" содержимого сайта на основе кастомных постов и custom fields
Закрытый проект. Сайт предназначен для накапливания данных со сторонних серверов и их отображения в понятном для человека виде.
Что я делал:
- подсистема визуализации статистики, собираемой с серверов, в виде таблиц и графиков (много арифметики)
LifeBoat Minecraft (Steadfast)
Сервер для Minecraft PE.
Что я делал:
- поддержка сервера
- реализация функционала для новых версий клиента (reverse engineering, disassembly)
- улучшение существующего кода для обеспечения высокой производительности кода при определенных нагрузках
Примечание: Проект оказался крайне полезен для лучшего понимания принципов ООП и паттернов проектирования. А также получения опыта в "модульном программировании".