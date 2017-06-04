Резюме

PHP Developer

3 года комерческой и 3 года некомерческой разработки. Большой опыт работы с неизвестными технологиями. Пишу комментарии к коду.

Навыки

Технологии

PHP / CodeIgniter / Laravel

JavaScript / jQuery

AJAX

REST API

CMS / WordPress / Prestashop

MySQL

Linux (Ubuntu, CentOS)

Shopify (E-commerce platform)

Примеры выполненных работ

Certideal (http://certideal.com/)

Интернет-платформа для продажи телефонов, планшетов и аксессуаров. Сама фирма Certideal выступает в роли посредника при заключении договора купли-продажи между продавцом и покупателем. Оплата товара и его пересылка происходит через фирму, которая следит за честностью сделки. С каждой сделки фирма берет процент от стоимости товара за предоставленные услуги.

Что я делал:

личный кабинет пользователя

создание товаров пользователями

переписывание логики поведения заказа (от *магазин -> заказчик* к *продавец

интеграция с системой оплаты MangoPay

добавление нового и дополнение существуещего функционала в админку

Используемые технологии: PHP, Prestashop, JavaScript/jQuery, MySQL, MangoPay.

Freddy store (https://freddystore.com/)

Сайт оффициального магазина джинсов торговой марки Freddy в США.

Что я делал:

натягивания верстки

фильтр товаров (там было что интересное)

lookbook

верстка писем в MailChimp

Используемые технологии: PHP, Shopify, JavaScript, MailChimp.

Crit (http://www.crit-job.com/)

Портал рекрутингового агентства. Продвинутый поиск агентств, вакансий и кандидатов. Система автоматических уведомлений, поиск по геолокации, подбор рекомендаций. Широкие возможности управления контентом.

Что я делал:

участвовал в доработке backend-а и frontend-а

фичи связанные с использованием GoogleMaps

интеграция с multiposting

Используемые технологии: PHP/CodeIgniter, JavaScript/jQuery, MySQL, GoogleMaps API.

Птицы мира (http://birds-world.ru/)

Мини-энциклопедия про птиц.

Что я делал:

дизайн, вёрстка

создание кастомных постов для отдельных видов страниц

создание "иерархии" содержимого сайта на основе кастомных постов и custom fields

Используемые технологии: PHP, WordPress, JavaScript.

support.lbsg.net

Закрытый проект. Сайт предназначен для накапливания данных со сторонних серверов и их отображения в понятном для человека виде.

Что я делал:

подсистема визуализации статистики, собираемой с серверов, в виде таблиц и графиков (много арифметики)

Используемые технологии: PHP/Laravel, JavaScript, Chartist.

LifeBoat Minecraft (Steadfast)

Сервер для Minecraft PE.

Что я делал:

- поддержка сервера

- реализация функционала для новых версий клиента (reverse engineering, disassembly)

- улучшение существующего кода для обеспечения высокой производительности кода при определенных нагрузках

Примечание: Проект оказался крайне полезен для лучшего понимания принципов ООП и паттернов проектирования. А также получения опыта в "модульном программировании".